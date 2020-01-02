Полиция Кишинёва назвала число аварий, произошедших за последние 48 часов (ВИДЕО)

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По данным столичной полиции, за последние 48 часов на дорогах Кишинёва произошло 36 аварий, в результате которых пострадали 12 человек. Кроме этого, полицейские зарегистрировали 6 ДТП, которые случились по вине пьяных водителей.

По данным пресс-службы ведомства, по фактам аварий, в результате которых пострадали люди, или аварий, произошедших из-за пьяных водителей, были возбуждены уголовные дела. А в результате тех ДТП, в которых был зафиксирован только материальный ущерб, виновные водители получили штрафы в размере от 900 до 1 500 леев и штрафные пункты.

Полиция настоятельно призывает не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, не превышать скорость движения, не нарушать ПДД и проявлять терпение на дорогах.