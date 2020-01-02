Полиция Кишинёва назвала число аварий, произошедших за последние 48 часов (ВИДЕО)

Полиция Кишинёва назвала число аварий, произошедших за последние 48 часов (ВИДЕО)

По данным столичной полиции, за последние 48 часов на дорогах Кишинёва произошло 36 аварий, в результате которых пострадали 12 человек. Кроме этого, полицейские зарегистрировали 6 ДТП, которые случились по вине пьяных водителей.

По данным пресс-службы ведомства, по фактам аварий, в результате которых пострадали люди, или аварий, произошедших из-за пьяных водителей, были возбуждены уголовные дела. А в результате тех ДТП, в которых был зафиксирован только материальный ущерб, виновные водители получили штрафы в размере от 900 до 1 500 леев и штрафные пункты.

Полиция настоятельно призывает не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, не превышать скорость движения, не нарушать ПДД и проявлять терпение на дорогах.

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