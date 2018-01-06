Полиция Кишинева выступила с рекомендациями в преддверии Рождества

Жителям и гостям столицы следует быть осторожными и внимательными.

Рекомендации полиции призваны помочь гражданам избежать краж из квартир, карманов либо автомобилей.

Чтобы оградить себя от карманников, следует примечать подозрительных личностей возле себя на остановках общественного транспорта либо в других публичных местах, деньги для оплаты поездки в транспорте готовить заранее, не читать и не сидеть в смартфоне во время поездки, а также не класть ценные вещи в легкодоступные места.

Во избежание “визита” домушников необходимо обучить детей правильно реагировать на появление за дверью незнакомых людей, не доверять людям, пытающимся что-то продать, а также убедиться, что на потенциально доступных ворам окнах стоят решетки либо сигнализация.

Чтобы не допустить кражи автомобиля либо ценных вещей из него, необходимо оборудовать его автосигнализацией, тщательно проверять, надежно ли закрыт он после парковки, и оставлять машину на ночь на авторизованной стоянке либо в хорошо освещенных и патрулируемых местах.

В случае непредвиденной ситуации или совершения правонарушения следует звонить по номеру 902.