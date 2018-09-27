Полиция «эвакуировала» с детской площадки на Ботанике трёх пьянчуг в алкогольной коме (ФОТО)

Полиция «эвакуировала» с детской площадки на Ботанике трёх пьянчуг в алкогольной коме (ФОТО)

Мужчины устроили распитие спиртных напитков прямо в зоне для игр, а затем уснули на земле, не отходя от детских лесенок.

Такую картину из окон своей квартиры увидел жилец дома, рядом с которым находится площадка. Очевидец был крайне возмущён тем, что мужчины распивали алкоголь прямо на площадке, где обычно играют дети, пишет protv.md.

По данным сотрудников полиции, которые прибыли на место, чтобы «эвакуировать» пьянчуг, мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они были доставлены в Инспекторат полиции сектора Ботаники для проведения проверки.

Стоит отметить, что за распитие спиртных напитков в общественном месте мужчинам грозит штраф от 150 до 600 леев.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md