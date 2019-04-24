Полиция Яловен ищет арестанта, сбежавшего в наручниках

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Житель Яловен сбежал от полицейских в наручниках. Его вместе с товарищем задержали по подозрению в совершении кражи. Он сбежал в то время, когда его эскортировали в Инспекторат полиции.

Данную информацию подтвердил глава ИП Яловен Павел Дамаскин. По его словам, правоохранители предпринимают необходимые меры по установлению местонахождения и по задержанию беглеца, пишет deschide.md.

– Двое мужчин подозреваются в совершении преступления. Следователи установили их причастность к краже товаров на территории предприятия в Яловенах. Вчера вечером полицейские задержали подозреваемых, а во время их эскортирования в ИП одному из них удалось сбежать, – рассказал Дамаскин.

Стоит отметить, что второго подозреваемого поместили под стражу на 72 часа.