Полиция изъяла у жителя Ставчен оружие и боеприпасы (ВИДЕО)

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30-летний житель Ставчен был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка по подозрению в совершении кражи. Инцидент произошёл в феврале этого года на строительной площадке в Ставченах.

В полицию поступила информация о том, что с площадки были похищены несколько строительных инструментов. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту кражи.

18 апреля сотрудники полиции провели санкционированный обыск по месту жительства подозреваемого в Ставченах. В результате сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконно хранимое оружие, 36 патронов для АК-47, 6 мобильных телефонов, 5 кошельков, SIM-карты, нож и ноутбук.

Подозреваемого доставили в инспекторат для выяснения обстоятельств. Мужчина не смог сообщить полиции, откуда у него оружие и боеприпасы. В результате предметы были изъяты и отправлены на экспертизу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.