Полиция изъяла у членов ОПГ арсенал нелегального оружия (ФОТО)

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Сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью совместно с сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам пресекли деятельность преступной группы на юге страны. Членов ОПГ подозревают в незаконном хранении и продаже оружия и боеприпасов, ввезённых контрабандой из приднестровского региона.

Наблюдения за преступной деятельностью велись в течение 2-х лет. В результате было установлено, что преступная группа, состоящая из 10-15 человек, занималась незаконным производством амортизаторов для пистолетов, в частности, для “Макаров” и “Байкал”. Впоследствии оружие и боеприпасы использовались для совершения особо тяжких преступлений на территории Республики Молдова, Российской Федерации и Украины. Полиция также установила, что один из членов ОПГ поддерживал дружеские отношения с криминальными лицами, отбывающими наказание в пенитенциарном учреждении приднестровского региона.

28 июня правоохранители провели обыск по месту жительства одного из членов группы, где обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы, бинокли ночного видения, рации, снаряжение для ремонта оружия и др.

В настоящее время полиция пытается установить личности всех членов группы, а также доказать их причастность к совершению других преступлений. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.