Полиция изъяла партию контрабандного этилового спирта на 5 миллионов леев (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники отдела расследования экономических преступлений совместно с прокуратурой разоблачили деятельность преступной группы, специализирующейся на продаже товаров без акцизных марок и контрабанде в особо крупных размерах. За преступной деятельностью группы велось наблюдение с 2018 года и по настоящее время.

В результате проведения специальных следственных мероприятий было установлено, что организатор группы, 42-летний житель Рышкан, занимался незаконной деятельностью на территории города Рышканы, в Бельцах, а также в других населённых пунктах страны. Члены группы закупали на заводе в Сынжерейском районе этиловый спирт в больших количествах, а затем незаконно распространяли его на территории Молдовы и Украины. Один литр алкоголя продавали за 35 леев. Общий ущерб от незаконной деятельности составил более 6 миллионов леев.

19 апреля сотрудники полиции задержали 3 человек во время закупки 800 литров алкоголя на вышеуказанном заводе. Также было проведено 12 обысков в домах подозреваемых и местах, которые использовались для преступной деятельности. В результате было обнаружено и изъято 46 000 литров этилового спирта, стоимость которого на рынке превышает 5 000 000 леев. В ходе обысков были обнаружены и изъяты более 100 000 леев, мобильные телефоны и т. д.

В то же время были задержаны два человека, в том числе организатор преступной группы. Были изъяты 3 единицы транспорта (стоимостью более 1 600 000 леев), полученные в результате преступной деятельности и используемые для совершения противоправных деяний.

В настоящее время проводятся специальные следственные мероприятия с целью установления всех лиц, причастных к преступной деятельности. Если вина подозреваемых будет доказана, задержанным грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.