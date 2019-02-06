Полиция Италии разыскивает ограбившего бар молдаванина с поддельным документом

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Итальянские власти разыскивают гражданина Молдовы, подозреваемого в ограблении бара в городе Мольяно, которое произошло в ноябре прошлого года.

По данным итальянских властей, не имеющий места жительства в Италии 27-летний молдаванин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил бутылкой по голове владельца бара, 40-летнего китайца. После этого он украл в кассе 1 500 евро и бесследно исчез, пишет местная пресса.

Подозреваемый был идентифицирован после того, как полицейские изучили кадры с камеры видеонаблюдения, установленной в баре, а также после показаний, которые дали свидетели инцидента. Кроме этого, по данным полиции, молдаванин находится на территории Италии на основании поддельного румынского удостоверения личности, пишет deschide.md.

На данный момент органы правопорядка разыскивают подозреваемого для того, чтобы привлечь его к ответственности.