Полиция ищет воров, избивших и ограбивших пожилую пару из Сынжерей

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В дом жителей Сынжерейского района ночью пробрались двое неизвестных в масках. Преступники избили хозяев к ударам, а затем украли найденное в доме оружие и скрылись. Инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу в селе Рэдоая.

По данным полиции, двое злоумышленников избили 66-летнего хозяина дома и его жену, требуя отдать им деньги и ценные вещи. Мужчина попытался защититься при помощи охотничьего ружья, но неизвестные его отобрали. Не обнаружив в доме денег, мужчины прихватили ружьё и скрылись с места преступления в неизвестном направлении, пишет deschide.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить личность нарушителей. Обстоятельства инцидента выясняются.