Полиция ищет мужчину, укравшего портмоне у пожилого кишиневца (ВИДЕО)

Согласно информации полиции Кишинева, кража была совершена 10 сентября в коммерческом центре на Рышкановке.

Воспользовавшись невнимательностью 60-летнего мужчины, вор вытащил у него портмоне. Ущерб пострадавшему оценивается в 7500 леев.

Было возбуждено уголовное дело. Тому, кто будет признан виновным в совершении кражи, грозит наказание в виде штрафа до 67500 леев, общественные работы на срок от 120 до 240 часов либо лишение свободы на срок до 4 лет.

Всех, кто может что-либо сообщить о местонахождении человека, запечатленного на видео, просят сообщить по телефону 079600502. Конфиденциальность источника гарантирована.