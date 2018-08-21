Полиция ищет без вести пропавшего мужчину из Кагула

Полиция Кагула ищет Александра Спакова, который ушёл на работу 5 дней назад и до сих пор не вернулся.

По данным пресс-службы полиции, 65-летний Александр Спаков ушёл из дома 17 августа. С тех пор его связь с родными прервалась. Органы правопорядка объявили его в розыск как без вести пропавшего.

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, карие глаза, шатен. Среди особых примет: татуировка на левой руке с изображением женщины. В день исчезновения был одет в рубашку в клеточку, синие джинсы, а при себе у него была сумка чёрного цвета.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь в поисках пропавшего мужчины, просят звонить в Службу 112, в Инспекторат полиции Кагула по номеру 0 299 22 490 или в любое ближайшее отделение полиции.