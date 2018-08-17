Полиция ищет авторов необычного преступления: два пассажира такси ограбили третьего на глазах у самого водителя (ВИДЕО)

Инцидент произошел 16 июня во второй половине дня на трассе между Кишиневом и Яловенами.

57-летняя женщина взяла такси, чтобы добраться из столицы в Яловены. У водителя были еще два пассажира, мужчина и женщина, которым было по пути.

В дороге женщина попросила водителя остановить машину, чтобы забрать некие вещи из магазина. Позднее неподалеку от села Русешть два других пассажира также попросили об остановке. Выйдя из машины, они потребовали того же и от женщины. Отведя жертву в поле, они силой отняли у нее 2600 леев, а также золотые кольцо и цепочку, после чего сели в то же такси и уехали в неизвестном направлении. Ущерб женщины исчисляется в 20 300 леев.

В результате расследования полиция идентифицировала водителя такси – им оказался 33-летний мужчина. При допросе он заявил, что не знаком с преступниками, но признал, что позволил им ограбить пожилую женщину. Более того, он заявил, что получил свою “долю” от сдачи золота в ломбард.

Возбуждено уголовное дело, виновным в его совершении грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Тех, кто может что-либо сообщить о местонахождении подозреваемых в ограблении, просят сообщить по телефону 079652133.