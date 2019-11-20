Полиция и прокуратура провели обыски у импортёров и экспортёров фруктов (ФОТО)

Полиция и прокуратура провели обыски у импортёров и экспортёров фруктов (ФОТО)

Сотрудники Управления по расследованию экономического мошенничества Национального следственного инспектората совместно с сотрудниками СИБ и прокурорами провели сегодня утром несколько обысков в компаниях, специализирующихся на импорте и экспорте фруктов.

Как пишет deschide.md, обыски проводились как минимум по 20 адресам среди экономических агентов, работающих в столице и специализирующихся на импорте и экспорте фруктов. Выяснилось, что некоторые ответственные лица подозреваются в контрабанде, отмывании денег, а также в фиктивных операциях по оплате товаров.

Предварительный ущерб, нанесённый государственному бюджету, оценивается в несколько миллионов леев. Обстоятельства выясняются.

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