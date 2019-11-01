Полиция и Агентство автотранспорта проверили столичные транспортные компании (ВИДЕО)

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В период с 21 по 24 октября сотрудники Отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва провели проверки в нескольких компаниях, занимающихся перевозкой тяжеловесных грузов. Правоохранители проверяли водителей и администраторов на соблюдение правил эксплуатации транспортных единиц.

Всего проверку прошли 37 транспортных единиц. В результате полиция выявила ряд нарушений, таких как: неисправности в осветительных приборах и поворотниках, трещины в стёклах, неразборчивые номерные знаки, изношенные шины и т. д.

После проверок было составлено 11 актов о нарушениях с наложением штрафов от 300 до 900 леев и 2 штрафных пунктов. Ответственному лицу был выписан штраф в размере 2 250 леев за допуск в обращение транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует нормам. 9 транспортным единицам было запрещено выезжать до тех пор, пока все дефекты, обнаруженные правоохранительными органами, не будут устранены. У одного автомобиля были сняты регистрационные знаки.

В то же время полиция уведомила Национальное агентство автомобильного транспорта о наложении санкций на компании за обнаруженные нарушения.