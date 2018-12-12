Полиция Хынчешт разыскивает сотню пропавших овец

В начале ноября сотрудники полиции Хынчешт занимались поисками 14 украденных свиней, которых не могли найти почти месяц. В этом месяце перед правоохранителями встала другая задача: отыскать около 100 пропавших овец.

3 декабря житель Кишинёва обратился в инспекторат полиции Хынчешт с заявлением, что у него были похищены 93 овцы. Инцидент произошёл возле села Богичень Хынчештского района. 45-летний мужчина вместе с приятелем открыл овцеводческую ферму, но вскоре обнаружил, что в отаре не хватает 93 овец. Один из сотрудников фермы сказал, что видел пропавших овец в отаре другого животновода, пишет deschide.md.

Сумма ущерба составила 107 200 леев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Стоит отметить, что в течение 11 месяцев с начала года в стране было зарегистрировано 217 случаев краж животных, что на 45 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.