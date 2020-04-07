Полиция ежедневно информирует граждан о рисках заражения коронавирусом и проверяет тех, кто находится на карантине (ВИДЕО)

Полиция ежедневно информирует граждан о рисках заражения коронавирусом и проверяет тех, кто находится на карантине (ВИДЕО)

Ежедневно столичные полицейские контролируют соблюдение гражданами мер по предотвращению распространения COVID-19.

Накануне сотрудники полиции сектора Чеканы совместно с представителями местных органов власти в Будештах, Тогатино, Колонице и Крузештах информировали граждан об эпидемиологической ситуации, распространяя сообщения по громкоговорителям из служебных автомобилей. Людям рекомендовали оставаться дома, а при необходимости выхода в магазин или аптеку – соблюдать социальную дистанцию в 1 метр.

Также сотрудники полиции проверяют соблюдение режимов карантина и самоизоляции вернувшимися из-за границы лицами.

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