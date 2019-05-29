Полиция дала советы родителям школьников о безопасности детей во время летних каникул

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Лето – это не только пора каникул, но и опасный период, так как многие дети в это время предоставлены сами себе. Как следствие, во время летних каникул значительно увеличивается количество несчастных случаев и различных заболеваний у детей. Обеспечить безопасность детей летом – задача родителей. Поэтому очень важно объяснить и напомнить детям необходимые правила безопасности.

В связи с этим Управление полиции Гагаузии опубликовало следующие семь советов родителям школьников:

Совет первый. Заранее продумайте, как будут организованы каникулы. Помните, что продолжительность непрерывного занятия за компьютером для детей в возрасте с 7 до 12 лет составляет 20 минут, а для детей постарше – не более получаса.

Совет второй. Прогулки, игры и спортивные занятия на свежем воздухе – лучший отдых после школьных занятий. Пребывание на свежем воздухе должно быть как можно дальше от проезжих частей дорог, транспорта, промышленных предприятий.

Совет третий. Постарайтесь сделать все от вас зависящее, чтобы уберечь ребенка. Помните, что в каникулы увеличивается риск не только уличного, но и бытового травматизма. Поговорите с ребенком об этом.

Совет четвертый. Необходимо соблюдать режим дня, но возможны некоторые отклонения от режима. Чем младше по возрасту ребенок, тем больше времени требуется его мозгу и всему организму, чтобы полностью восстановить работоспособность.

Совет пятый. Чтобы каникулы стали временем восстановления и накопления сил вашего ребенка, необходимо, чтобы в его рационе было достаточно молочных и мясных продуктов, овощей, фруктов.

Совет шестой. Воспользуйтесь каникулами, чтобы проконсультироваться у педиатра, окулиста, стоматолога, ортопеда. Часто болеющему ребенку нелишне будет провести курс лечебных процедур, комплекс упражнений для коррекции осанки.

Совет седьмой. Каникулы – самое подходящее время для экскурсий, посещения музеев. Однако во всем нужна мера. Не забывайте, что посещение детских праздников и зрелищных мероприятий таит в себе и риск инфекционных заболеваний.