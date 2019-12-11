Полиция бьёт тревогу: за год в Бельцах было взломано 70 машин, ещё 23 – угнано (ВИДЕО)

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В последнее время в стране участились случаи автомобильных краж. Злоумышленники пользуются невнимательностью автовладельцев и крадут всё оставленное в машинах имущество, а в некоторых случаях угоняют транспортные средства.

Согласно статистическим данным, в Бельцах с начала текущего года воры обчистили 70 машин, ещё 23 – угнали. В связи с этим полицейские призывают автовладельцев устанавливать системы сигнализации и оставлять машины только на парковках или, по меньшей мере, в освещаемых местах. Кроме этого, правоохранители рекомендуют не оставлять ценные вещи в автомобилях, передаёт echipa.md.

В случае, если вы стали жертвой или свидетелем автомобильной кражи, следует звонить по номеру 112.