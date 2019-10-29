Полиция Бельц просит помощи в розыске подозреваемого в краже (ВИДЕО)

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Инспекторат полиции Бельц просит граждан помочь найти мужчину, подозреваемого в присвоении чужого кошелька. По данным правоохранителей, инцидент произошёл 8 октября в цеху строительной компании.

Неизвестный мужчина зашёл с улицы в помещение, пишет esp.md. Пользуясь тем, что внутри никого не было, он взял лежавший без присмотра кошелёк и скрылся.

Полиция призывает граждан, узнавших подозреваемого и владеющих информацией о его местонахождении, сообщить об этом на номер 112, либо на номера: (0231) 2-34-76, (0693)70-718. Конфиденциальность источников информации гарантирована.