Полиция арестовала рецидивиста-домушника, обчистившего квартиру в Дурлештах (ВИДЕО)

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения, установленную у подъезда дома.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Кишинёва, 26 сентября в полицию обратился 45-летний житель пригорода Дурлешты, который рассказал, что из его квартиры пропали ценные вещи. В ходе расследования было установлено, что злоумышленник проник в жилище, повредив при этом окно, и украл телевизор Samsung, а также денежные средства. Своими преступными действиями он причинил владельцу квартиры ущерб в размере 10 000 леев.

После анализа записей с камер видеонаблюдения злоумышленник был идентифицирован и арестован. Им оказался 26-летний житель Бричан, который ранее был судим за преступления подобного характера. В ходе допроса он признал свою вину.

По факту кражи путём проникновения в помещение было заведено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то молодому человеку грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов или тюремное заключение до 4 лет.