Полиция арестовала пьяного водителя из Копчака, наехавшего на собственного отца

Сотрудники Управления полиции Гагаузии арестовали жителя Копчака, который в пьяном состоянии сел за руль своего автомобиля и наехал на собственного отца.

– В результате процессуальных действий лицо, совершившее данное противоправное деяние, выразившееся в умышленном нарушении общественного порядка, сопряженное с применением насилия, было задержано на 72 часа, – говорится в сообщении Управления полиции Гагаузии.

Напомним, что инцидент произошёл 21 ноября, когда житель гагаузского села Копчак праздновал с семьёй день Архангела Михаила. Изрядно выпив, мужчина сел за руль и по неизвестным причинам принялся безжалостно таранить автомобили, припаркованные у ворот дома. Обезумевший водитель наехал и на собственного отца, попытавшегося остановить пьяного сына.