Полиция арестовала молодых людей, употреблявших наркотики в парке (ФОТО)

Полиция арестовала молодых людей, употреблявших наркотики в парке (ФОТО)

Инцидент произошёл в парке “La Izvor” в столичном секторе Буюканы. 

Как сообщает пресс-служба Нацинспектората патрулирования, в поле зрения полицейских на велосипедах попали двое молодых людей 19 и 21 года, которые проявляли неадекватное поведение. Во время обыска сотрудники полиции обнаружили в сумке у одного из них вещество растительного происхождения жёлто-зелёного цвета, предположительно, наркотическое.

Подозреваемых сопроводили в инспекторат полиции. Пакетик с подозрительным веществом изъяли и направили на экспертизу. В зависимости от результатов исследования, будет определена мера пресечения в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что вчера в центре столицы полиция арестовала 18-летнего наркомана.

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