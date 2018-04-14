Полиция арестовала молодых людей, употреблявших наркотики в парке (ФОТО)

Инцидент произошёл в парке “La Izvor” в столичном секторе Буюканы.

Как сообщает пресс-служба Нацинспектората патрулирования, в поле зрения полицейских на велосипедах попали двое молодых людей 19 и 21 года, которые проявляли неадекватное поведение. Во время обыска сотрудники полиции обнаружили в сумке у одного из них вещество растительного происхождения жёлто-зелёного цвета, предположительно, наркотическое.

Подозреваемых сопроводили в инспекторат полиции. Пакетик с подозрительным веществом изъяли и направили на экспертизу. В зависимости от результатов исследования, будет определена мера пресечения в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что вчера в центре столицы полиция арестовала 18-летнего наркомана.