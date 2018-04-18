Полиция арестовала хулиганов, сообщивших о заложенной бомбе в Управлении образования (ВИДЕО)

Подозреваемым грозит штраф или тюремное заключение сроком до 2-х лет.

Об этом сообщил в ходе заседания заместитель главы полиции Кишинёва Силвиу Мушук, передаёт realitatea.md. Ранее мы сообщали, что 11 апреля в Службу 112 поступил звонок. Неизвестный мужчина сообщил, что здание Управления образования, молодёжи и спорта сектора Ботаника заминировано. Прибыв на место, специалисты установили, что вызов оказался ложным.

Стоит отметить, что с момента появления новой Единой службы экстренной помощи, число случаев ложных вызовов значительно возросло. Так, за первые пять дней работы на “горячую линию” поступило около 18 тысяч звонков, из которых 13 тысяч оказались ненастоящими. Стоит отметить, что каждое ложное сообщение о бомбе в Кишинёве обходится бюджету в 45 тысяч леев.

Одним из последних стал случай, когда неизвестный мужчина сообщил о заминированном филиале банка Victoriabank, расположенного в центре столицы. До этого ещё один мужчина, решая конфликт с персоналом поликлиники на Чеканах, решил выместить свою злость и позвонил в экстренную службу с ложным сообщением о заминированном медучреждении.

Напомним, что автоматизированная Единая служба экстренной помощи стартовала в конце марта этого года. Она пришла на замену всем номерам экстренной помощи: 901, 902, 903 и 904.