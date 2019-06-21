Полицейскому, застрелившему молодого человека в Хынчештах, вынесли приговор

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Экс-глава криминальной полиции Хынчешт был признан виновным в превышении служебных обязанностей, что повлекло за собой смерть молодого человека. Суд вынес окончательное решение по этому делу и назначил задержанному наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать определённые должности в течение 7 лет.

Осуждённый также обязан возместить потерпевшей стороне моральный и материальный ущерб в размере 320 000 леев. В свою очередь, уголовное дело в отношении владельца развлекательного центра, в котором произошла трагедия, и которого обвиняли в соучастии в преступлении, было прекращено.

Согласно материалам дела, трагический случай произошёл в ночь на 21 июня 2018 года. Трое молодых людей без спроса проникли в развлекательный центр, чтобы поплавать. Владелец зоны отдыха вызвал полицию. В результате один из молодых людей был ранен полицейским и скончался по пути в больницу.