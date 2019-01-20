Полицейского сбили насмерть в Ниспоренах

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Полицейский скончался сегодня после того, как его сбил автомобиль. Инцидент произошел на трассе M-1 вблизи села Кристешть Ниспоренского района ранним утром.

Как сообщает пресс-служба полиции, 24-летний полицейский, который находился в отпуске, передвигался по левой стороне проезжей части, когда на него совершил наезд автомобиль Wolkswagem Cady, за рулем которого находился 33-летний житель села Ивановка. В результате полученных травм представитель правоохранительных органов скончался на месте. По предварительным данным, водитель ехал на очень высокой скорости.

Автовладельца задержали на 72 часа. Если его признают виновным, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.