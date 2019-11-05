Полицейского из Чимишлии арестовали за получение взятки

Полицейского из Чимишлии арестовали за получение взятки

Сотрудники НАЦ арестовали этим утром полицейского из Чимишлии по подозрению в получении взятки. По словам заявителей, полицейский потребовал деньги, чтобы “замять” случай насилия в семье.

В частности, сотрудник полиции зарегистрировал факт домашнего насилия со стороны мужа по отношению к жене. В отношении агрессора было возбуждено уголовное дело. За то, чтобы его закрыть, участковый запросил у семейной пары 6 000 леев.

Этим утром подозреваемый был задержан на 72 часа, он полностью признал свою вину. Правоохранителю грозит тюремное заключение сроком до 10 лет по факту пассивной коррупции.

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