Полицейский спас пенсионерку от смерти, проникнув в её квартиру через балкон соседей (ВИДЕО)

Пожилая женщина оказалась заблокированной в собственном жилище.

Соседка 85-летней женщины заметила, что та не выходила из дома и не подавала признаков жизни уже несколько дней, поэтому вызвала бригаду скорой помощи, передаёт canal3.md. Однако прибывшие на место врачи не смогли самостоятельно открыть запертую дверь, после чего на помощь вызвали наряд спасателей. Ещё до их приезда к месту происшествия прибыли сотрудники полиции, которые и помогли вызволить пенсионерку из собственного жилища.

Всё случилось на улице Мирчешть на Старой Почте в столичном районе Рышкановка. Когда полицейскому удалось проникнуть в квартиру пенсионерки через балкон соседей, женщина находилась в коридоре в бессознательном состоянии. Ей быстро оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

На данный момент жизни пожилой женщины ничего не угрожает.