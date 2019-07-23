Полицейский сектора Центр задержан за взятку в 10 000 леев

Полицейский сектора Центр задержан за взятку в 10 000 леев

Столичная прокуратура задержала сотрудника Инспектората полиции сектора Центр. Мужчину подозревают в пассивной коррупции.

Согласно доказательствам, должностное лицо подозревается в вымогательстве и получении 10 000 леев от предпринимателя с целью сокрытия имеющихся нарушений. Этим утром прошли обыски в офисе, по месту жительства и в машине подозреваемого. По их итогам сотрудник полиции был задержан на 72 часа.

За подобное правонарушение предусмотрен тюремный срок от 5 до 10 лет, штраф до 400 тыс. леев и лишение права занимать определённые государственные должности на срок от 7 до 10 лет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md