Полицейский сектора Центр задержан за взятку в 10 000 леев

0

Столичная прокуратура задержала сотрудника Инспектората полиции сектора Центр. Мужчину подозревают в пассивной коррупции.

Согласно доказательствам, должностное лицо подозревается в вымогательстве и получении 10 000 леев от предпринимателя с целью сокрытия имеющихся нарушений. Этим утром прошли обыски в офисе, по месту жительства и в машине подозреваемого. По их итогам сотрудник полиции был задержан на 72 часа.

За подобное правонарушение предусмотрен тюремный срок от 5 до 10 лет, штраф до 400 тыс. леев и лишение права занимать определённые государственные должности на срок от 7 до 10 лет.