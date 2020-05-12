Полицейский рейд: столичные правоохранители задержали двух женщин, предлагавших интим-услуги (ВИДЕО)

Полицейский рейд: столичные правоохранители задержали двух женщин, предлагавших интим-услуги (ВИДЕО)

Сотрудники столичной полиции ежедневно проводят профилактические мероприятия по борьбе с преступностью, а также информируют граждан о способах предотвращения распространения COVID-19.

На днях полицейские провели рейд на улице Каля Басарабией. В результате были задержаны две женщины в возрасте 34 и 53 лет, которые занимались проституцией.

53-летняя женщина отказалась представить документ, удостоверяющий личность. на её имя бы составлен протокол и наложен штраф в размере 22 500 леев. Вторую задержанную также оштрафовали.

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