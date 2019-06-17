Полицейский, посадивший для отвода глаз за руль мёртвого пассажира, получил 7 лет тюрьмы

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Патрульный, который два года назад сел за руль в нетрезвом виде и попал в ДТП, в результате которого погиб пассажир, узнал приговор. Чтобы избежать наказания, полицейский посадил погибшего пассажира за водительское сиденье, пытаясь ввести в заблуждение правоохранителей.

Столичная прокуратура доказала вину подсудимого и приговорила его к 7 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 5 лет. Нарушителю также придётся возместить потерпевшей стороне моральный и материальный ущерб в размере 164 тыс. леев. Ещё 22 тыс. леев он обязан заплатить государству за судебные издержки. В то же время был наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также на финансовые средства подсудимого в пределах суммы причинённого ущерба.

Трагедия произошла 11 июня 2017 года. Полицейский управлял BMW с двумя пассажирами в салоне. Двигаясь на высокой скорости по маршруту R2 из села Кетросу Новоаненского района в направлении столицы, водитель вышел на обгон, не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota Prius. В результате автомобиль BMW съехал с дороги, перевернулся и врезался в дерево.

Оба автомобиля были повреждены. 26-летний сотрудник Министерства обороны, находившийся в машине BMW, получил травмы, несовместимые с жизнью. Чтобы избежать уголовной ответственности, водитель передвинул тело погибшего пассажира на свое кресло. После долгих разбирательств подозрения прокуратуры подтвердились: было установлено, что обвиняемый находился за рулём автомобиля в момент столкновения.

После получения результатов экспертизы патрульный был задержан по обвинению в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека.