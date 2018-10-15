Полицейский намеревался разрешить конфликт между любовниками за 400 евро

Полицейский намеревался разрешить конфликт между любовниками за 400 евро

Полицейский участка №4 в рамках Инспектората полиции Буюкан был задержан офицерами НАЦ и прокурорами по подозрению в пассивной коррупции. 

По словам заявителя, он находился в конфликте со своей сожительницей. Дело попало к полицейскому. За разрешение ситуации в пользу мужчины полицейский попросил у него 400 евро.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Если вина полицейского будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы или штраф до 300 тысяч леев.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе НАЦ, где проведет последующие 72 часа. Расследование проходит под руководством Антикоррупционной прокуратуры.

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