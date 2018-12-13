Полицейский из Хынчешт спас 71-летнюю старушку, оказав пострадавшей первую медицинскую помощь

Полицейский из Хынчешт спас 71-летнюю старушку, оказав пострадавшей первую медицинскую помощь

11 декабря Шкарабнуца Генадие, следователь Инспектората полиции Хынчешт, спас 71-летнюю женщину. Старушка не отвечала на звонки родственников.

Накануне вечером в полицию обратился житель Хынчешт, который сообщил, что его 71-летняя сестра не отвечает на телефонные звонки и не открывает входную дверь. Оперативная команда прибыла на место через 5 минут, сообщает telegraph.md.

24-летний следователь спустился с балкона пятого этажа на четвёртый по веревке. Чтобы попасть в квартиру, мужчине пришлось разбить окно.

Женщина лежала на полу без сознания. Сотрудник полиции оказал пострадавшей первую медицинскую помощь и вызвал врачей. Родственники пенсионерки поблагодарили молодого человека за мужество и самоотверженность при спасении человеческой жизни.

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