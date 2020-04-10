Полицейские задокументировали ещё 4 случая незаконной деятельности в период пандемии (ФОТО)

0

В четверг, 9 апреля, полицейские задокументировали 4 случая незаконной деятельности, связанной с продажей горячих напитков, антисептических средств, медицинских перчаток и канцелярских принадлежностей.

По данным пресс-службы полиции, в муниципии Кишинёв был задокументирован экономический агент, на территории которого была допущена продажа горячих напитков. Более того, клиенты употребляли напитки за столами, расположенными в помещении. Экономический агент был оштрафован на 75 тысяч леев.

Ещё один протокол об административном нарушении был заполнен на имя человека, который продавал антисептические средства. Полицейские изъяли 100 литров дезинфектантов, которые должны были быть проданы за 10 000 леев. В ещё одном аналогичном случае правоохранители изъяли 600 пар медицинских перчаток стоимостью 30 000 леев.

Кроме того, с нарушениями решения Национальной комиссии по ЧС работало предприятие в Единцах. Его владелец также был оштрафован.