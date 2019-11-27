Перевозил полсотни поросят без документов: нарушитель будет наказан (ФОТО)

Перевозил полсотни поросят без документов: нарушитель будет наказан (ФОТО)

Утром 24 ноября сотрудники Национального инспектората полиции остановили на участке “Унгены-Калараш-Ниспорены” водителя, перевозившего 50 поросят. Мужчина не смог представить патрульным документы на животных.

После проверки сотрудники НАБПП выяснили, что поросятам было 6-7 недель. Животные не были зарегистрированы, а у водителя не было санитарно-ветеринарных сертификатов и разрешения на перевозку, пишет zugo.md.

Партию животных вернули в хозяйство. Все лица, ответственные за выявленные нарушения, понесут наказание в соответствии с положениями законодательства.

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