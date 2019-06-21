Полицейские задержали разыскиваемого за серию краж мужчину после драки в Дурлештах (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Буюканы задержали 26-летнего жителя Кантемирского района по подозрению в хулиганстве. После задержания оказалось, что мужчина находился в розыске за совершение серии краж на территории сектора Ботаника.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, драка произошла 6 июня. В полицию поступило сообщение о том, что в Дурлештах между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. На место происшествия прибыла оперативная группа.

Органы правопорядка установили, что между молодым человеком и 43-летним мужчиной, которые находились у магазина на улице Т. Владимиреску в пригороде Дурлешты, возник конфликт, который после перерос в драку. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек нанёс жертве несколько ударов по лицу и покинул место происшествия.

Стоит отметить, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере от 27 500 до 52 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 3 лет лишения свободы. Мужчина был помещён под стражу на 30 дней.