Полицейские задержали пьяного водителя без прав (ВИДЕО)

Сотрудники Национальной инспекции патрулирования задержали водителя, который передвигался в вечернее время с выключенными фарами. Как оказалось, мужчина был пьян и не имел водительских прав.

30 ноября, около 22:45, на трассе у села Талмаза района Штефан-Водэ патрульные остановили автомобиль Volvo, который двигался на большой скорости и с выключенными фарами.

Водитель проигнорировал требования полицейских остановиться и ускорился. В результате мужчина не справился с управлением, сошёл с дороги и врезался в дерево.

Нарушителем оказался 25-летний житель села Талмаза. Его друг, который ехал с ним в машине, получил лёгкие травмы, но от медицинской помощи отказался.

Как оказалось, водитель находился под воздействием алкоголя. Было возбуждено дело по факту управления автомобилем в состоянии опьянения, несоблюдения законного указания остановить транспортное средство, а также вождения автомобиля без водительских прав.