Полицейские задержали обвиняемого в убийстве жительницы Бессарабки (ВИДЕО)

Полицейские задержали обвиняемого в убийстве жительницы Бессарабки (ВИДЕО)

Сотрудники ИП Бессарабка совместно с сотрудниками Управления по борьбе с тяжкими преступлениями Национального инспектората расследований задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве жительницы Бессарабки. Трагический инцидент произошёл два месяца назад.

В ночь на 1 октября неизвестные проникли в дом 63-летней местной жительницы и с особой жестокостью избили её твёрдым предметом, после чего скрылись в неизвестном направлении. В результате полученных травм женщина скончалась. В результате уголовного разбирательства было установлено, что убийство было совершено на почве давнего конфликта сторон.

Сотрудники ИП Бессарабка возбудили уголовное дело по подозрению в совершении умышленного убийства. 26 ноября был задержан 53-летний подозреваемый.

Мужчина был заключен под стражу на 30 дней. Ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное.

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