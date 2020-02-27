Полицейские задержали нескольких членов ОПГ и изъяли наркотики на 200 000 леев (ФОТО, ВИДЕО)

0

Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с полицией и прокуратурой сектора Рышкановка пресекли незаконную деятельность группы лиц, специализирующихся на контрабанде и незаконном обороте наркотических веществ. Наркотики поставлялись в Молдову посредством транспортных компаний из Португалии и Франции.

Полиция установила личности 9 членов группы, среди которых – 3 жительницы Кишинёва в возрасте от 19 до 40 лет. Как выяснилось, двое подозреваемых, отбывающих наказание за кражи и преступления, связанные с наркотиками, организовали преступную схему по перевозке и сбыту этих веществ.

В результате обысков, проведённых в домах членов ОПГ, полиция обнаружила и конфисковала около 200 психотропных таблеток типа Subutex, деньги, мобильные телефоны и другие предметы для производства и упаковки наркотиков. Общая стоимость изъятого оценивается примерно в 200 000 леев.

По данному делу полиция задержала 5 человек, ещё двое находятся в тюрьме. Подозреваемым грозит от 7 до 15 лет заключения.