Полицейские задержали двух жителей столицы, вымогавших деньги у знакомого

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Двое мужчин в возрасте 28 и 30 лет были задержаны сотрудниками полиции сектора Рышкановка за шантаж.

Согласно материалам, собранным правоохранителями, задержанные шантажировали 25-летнего знакомого и требовали 1 600 евро под предлогом возмещения долга. В ходе уголовного расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что у потерпевшего имелась задолженность в размере 600 евро. Однако подозреваемые угрожали жертве физической расправой и вынуждали его возместить на тысячу евро больше, чем он был должен.

Нарушители были задержаны на 72 часа. За шантаж действующее уголовное законодательство предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются.