Полицейские задержали члена наркогруппы и изъяли марихуану на 200 000 леев (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские задержали члена наркогруппы и изъяли марихуану на 200 000 леев (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с сотрудниками ИП Унген задержали 26 декабря жителя Унген. У задержанного изъяли около двух килограммов марихуаны приблизительно на 200 000 леев, таблетки “экстази”, а также 21 000 леев, полученные от продажи наркотиков.

По требованию прокуратуры на имя 28-летнего обвиняемого был выдан ордер на превентивный арест сроком на 30 дней. Ранее мужчину судили за хранение наркотиков.

За содеянное задержанному грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет с лишением права заниматься определённой деятельностью от 2 до 5 лет.

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