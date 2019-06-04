Полицейские задержали четверых подозреваемых в серии краж из частных домов в Дурлештах (ВИДЕО)

0

Деятельность преступной группы, состоящей из четырёх человек, была раскрыта сотрудниками полиции и прокуратуры сектора Буюканы. Задержанных обвиняют в совершении краж из жилых домов в особо крупных размерах.

Все четверо – уроженцы Гагаузии в возрасте от 25 до 30 лет. Согласно данным полиции, в период с февраля по апрель они ограбили по меньшей мере 7 домов в Дурлештах. Злоумышленники дожидались, пока владельцев не будет дома, а затем проникали внутрь через окна. Из домов воры выносили золотые украшения, деньги, мобильные телефоны. Незаконные действия лиц попали на камеры видеонаблюдения. Впоследствии сотрудники полиции провели обыски в домах задержанных, откуда изъяли награбленное на сумму не менее 800 000 леев.

Подозреваемые помещены под стражу на 30 дней. В соответствии с действующим законодательством, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.