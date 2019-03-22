Полицейские задержали 6 членов преступной группы, продававших наркотики в Унгенском районе (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские задержали 6 членов преступной группы, продававших наркотики в Унгенском районе (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков в домах лиц, подозреваемых в распространении наркотиков на территории Унгенского района. Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту хранения, перевозки и распространения наркотических средств организованной преступной группой.

В результате была изъята крупная партия марихуаны, денежные средства, полученные в результате продажи наркотиков, оружие и боеприпасы, электронные весы и другие объекты, относящиеся к уголовному делу.

В настоящее время 6 человек были задержаны на 72 часа. Если они будут признаны виновными в совершении данного преступления, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

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