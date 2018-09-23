Полицейские выступили с важными рекомендациями к гражданам

За последние 8 месяцев 2018 года было зарегистрировано на 10% меньше преступлений, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время полицейские призывают граждан соблюдать некоторые простые правила, чтобы обезопасить себя.

Согласно полиции, наибольшее количество преступлений касаются кражи имущества. Анализируя их причины, полицейские пришли к выводу, что самой распространенной причиной является безразличие и халатность граждан по отношению к собственным вещам, а также незнание или несоблюдение мер безопасности.

В связи с этим полицейские рекомендуют гражданам не оставлять ценные вещи в машинах во избежание автомобильных краж, а также тщательнее следить кошельками, телефонами и другими ценностями во время поездок в общественном транспорте и рисковых ситуациях. Также следует обучать детей тому, как вести себя в подобных ситуациях.

Открытые окна, незабранная корреспонденция, демонстративные снимки с домашним имуществом и отъездом из дома в соцсетях, – прямые приглашения для жилищных воров, говорят полицейские.