Полицейские выступили с рядом рекомендаций для водителей, отправляющихся на столичные кладбища

Полицейские выступили с рядом рекомендаций для водителей, отправляющихся на столичные кладбища

Служба “InfoTrafic” Национального инспектората патрулирования прогнозирует большой пассажиропоток 16 апреля вблизи Армянского кладбища и кладбища Святого Лазаря в Кишиневе. 

В данной связи ведомство выступило с рядом рекомендаций к водителям. В частности, их призывают:

  • Использовать общественный транспорт для поездки на место назначения;
  • Беспрекословно соблюдать указания патрульных агентов;
  • Быть внимательными на пешеходных переходах и пропускать пешеходов;
  • Не останавливать машины в запрещенных для этого местах, где могут образоваться препятствия для движения;
  • Проявлять терпение и максимальную дисциплину и не нарушать ПДД.

Напомним, вчера столичные кладбища посетили около 109 тысяч человек.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md