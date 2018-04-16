Полицейские выступили с рядом рекомендаций для водителей, отправляющихся на столичные кладбища

Служба “InfoTrafic” Национального инспектората патрулирования прогнозирует большой пассажиропоток 16 апреля вблизи Армянского кладбища и кладбища Святого Лазаря в Кишиневе.

В данной связи ведомство выступило с рядом рекомендаций к водителям. В частности, их призывают:

Использовать общественный транспорт для поездки на место назначения;

Беспрекословно соблюдать указания патрульных агентов;

Быть внимательными на пешеходных переходах и пропускать пешеходов;

Не останавливать машины в запрещенных для этого местах, где могут образоваться препятствия для движения;

Проявлять терпение и максимальную дисциплину и не нарушать ПДД.

Напомним, вчера столичные кладбища посетили около 109 тысяч человек.