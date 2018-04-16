Полицейские выступили с рядом рекомендаций для водителей, отправляющихся на столичные кладбища

Служба “InfoTrafic” Национального инспектората патрулирования прогнозирует большой пассажиропоток 16 апреля вблизи Армянского кладбища и кладбища Святого Лазаря в Кишиневе.
В данной связи ведомство выступило с рядом рекомендаций к водителям. В частности, их призывают:
- Использовать общественный транспорт для поездки на место назначения;
- Беспрекословно соблюдать указания патрульных агентов;
- Быть внимательными на пешеходных переходах и пропускать пешеходов;
- Не останавливать машины в запрещенных для этого местах, где могут образоваться препятствия для движения;
- Проявлять терпение и максимальную дисциплину и не нарушать ПДД.
Напомним, вчера столичные кладбища посетили около 109 тысяч человек.
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