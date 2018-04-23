Полицейские выступили с рядом рекомендаций для мотоциклистов

Будучи участниками дорожного движения, мотоциклисты так же, как и водители других транспортных средств, обязаны соблюдать правила движения, требования средств дорожной сигнализации, сигналы и указания регулировщика, технические условия, изложенные в Правилах дорожного движения, и своими действиями не наносить ущерб другим участникам дорожного движения, не подвергать их опасности.

Однако за 2017 год по всей республике мотоциклисты и водители скутеров спровоцировали 242 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 17 человек, а еще 173 получили травмы. В связи с наступлением теплой погоды Управление полиции АТО Гагаузия выступило с рядом рекомендаций для этой категории водителей. В частности, отмечается, что перед выездом мотоциклист обязан проверить техническое состояние транспортного средства и следить за его состоянием в пути, в особенности за исправностью рулевого управления, тормозной системы, приборов освещения и сигнализации.

Рекомендуется:

носить защитное снаряжение с отражающими элементами;

при управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме, а также убедиться, что пассажиры застегнули мотошлемы;

постоянно поддерживать визуальный контакт с водителями, которые могли бы перерезать траекторию их движения;

носить защитную одежду для мотоциклистов;

всегда держать включенной фару и ехать таким образом, чтобы быть легко замеченным водителями в зеркале заднего вида;

быть готовыми к неблагоприятным условиям на дороге – мокрой проезжей части, песку, щебенке, ямам и другим опасностям дорожной поверхности, которые могут серьезно повлиять на сцепление поверхностей, приведя к авариям;

сворачивать на умеренной скорости, не “срезая” поворотов.

Запрещается:

перевозить на заднем сиденье мотоцикла, как с боковым прицепом, так и без него, а также в боковом прицепе детей, не достигших 12 лет, и, кроме того, любых других лиц, если мотоцикл не оборудован задним сидением, поперечной рукояткой и подножками;

перевозка на мотоциклах лиц, с явными признаками опьянения, или если обе ноги расположены по одну сторону мотоцикла.