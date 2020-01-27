Полицейские вышли на след матери, бросившей своего ребёнка в подъезде общежития на Буюканах

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Новорожденный, которого на прошлой неделе нашли в коляске на входе в общежитие, находится в больнице под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как удовлетворительное. В то же время полицейские вышли на след женщины, которая предположительно является матерью ребёнка.

По данным столичной полиции, в результате изучения записей с камеры видеонаблюдения, установленной вблизи общежития, была идентифицирована предполагаемая мать ребёнка. Полицейские ещё не получили доступ ко всем записям с камер видеонаблюдения, установленных в зоне. Кроме этого, полицейские пытаются установить личность матери ребёнка через столичные родильные дома, где в соответствующий период женщина могла родить.

– Мы будем действовать в соответствии с законодательством. Если мать ребёнка будет идентифицирована, мы попытаемся реитегрировать его в родную или расширенную семью. Если мать не будет идентифицирована, то последует процедура установления статуса ребёнка, после чего он может быть усыновлен, – сообщила заместитель главы Муниципального управления по защите прав ребёнка Лучия Качук.

По её словам, после того, как врачи выпишут малыша, его поместят в центр временного размещения, подведомственный Муниципальному управлению по защите прав ребёнка. Чиновница также отметила, что в 2019 году в Кишинёве было зарегистрировано три подобных случая, передаёт cotidianul.md.

Напомним, что 23 января младенца оставили на входе в общежитие семейного типа на Буюканах. Его подбросили в одну из колясок, которые жильцы дома оставляют внизу. Вместе с ним была оставлена записка с датой рождения, согласно которой малыш родился в конце декабря прошлого года.