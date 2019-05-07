Полицейские выявили нарушения в результате проверок автомобилей, принадлежащих двум столичным фирмам (ВИДЕО)

Полицейские выявили нарушения в результате проверок автомобилей, принадлежащих двум столичным фирмам (ВИДЕО)

Сотрудники Отдела по надзору за транспортом и дорожным движением в рамках Управления полиции муниципия Кишинёв провели рейд в таксомоторной компании и в компании, специализирующейся на продаже товаров сферы строительства и ремонта, в ходе которого оценили техническое состояние транспортных единиц.

Как сообщает пресс-служба ведомства, цель мероприятий – обязать водителей и администраторов компаний соблюдать правила эксплуатации транспортных средств. Так, сотрудниками полиции были проверены 34 транспортные единицы. В результате рейда были выявлены следующие нарушения: технические неисправности приборов освещения, отсутствие необходимого оборудования, а также незаконное размещение рекламы.

В результате этого было составлено 5 протоколов с наложением штрафов в размере от 250 до 500 леев.

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