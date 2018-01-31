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Полицейские выявили многочисленные нарушения при проверке столичных троллейбусов (ВИДЕО)

Полицейские выявили многочисленные нарушения при проверке столичных троллейбусов (ВИДЕО)

Сотрудники Отдела по надзору за транспортом и дорожным движением в рамках Управления полиции муниципия Кишинев проверили техническое состояние троллейбусов на конечных остановках общественного транспорта. 

Как говорится на сайте Управления полиции Кишинева, проверки выявили многочисленные нарушения. Допустившие их водители были оштрафованы на 600 леев каждый, а также получили по 3 штрафных пункта.

Проверки проводились с целью избежать ДТП с участием общественного транспорта, а водителей предупредили о необходимости соблюдения ПДД.

 

 

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