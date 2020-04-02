Полицейские сопровождают почтальонов, которые разносят пенсии и пособия по домам (ФОТО)

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Сотрудники бригады «Фулджер» Генерального инспектората полиции сопровождают сотрудников ГП “Почта Молдовы”, которые доставляют пенсии на дом. Такие меры были предприняты для того, чтобы не подвергать риску пожилых людей.

Напомним, что правительство организовало в этом месяце доставку пенсий и других социальных выплат на дом гражданам для того, чтобы избежать массового скопления людей, в первую очередь, пенсионеров в почтовых отделениях и банках.

Стоит отметить, что в пенсии более 680 тысяч человек в Молдове выросли с 1 апреля в связи с их индексацией на 4,83%.

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