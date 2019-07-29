Полицейские сектора Ботаника задержали опасного рецидивиста: за попытку убийства ему грозит до 15 лет (ВИДЕО)

Полицейские сектора Ботаника задержали опасного рецидивиста: за попытку убийства ему грозит до 15 лет (ВИДЕО)

46-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Ботаника по подозрению в покушении на убийство. Ранее задержанного судили за убийство, кражу и грабёж.

Вечером 24 июля сотрудники полиции получили информацию о том, что на улице Зелинского во дворе жилого дома мужчина получил ножевое ранение. На месте было установлено, что пострадавший 50-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании приятелей, среди которых был подозреваемый. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт, в результате которого жертва получил удар ножом в живот. Преступник попытался скрыться, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

В ходе разбирательства подозреваемый признал свою вину. В соответствии с уголовным законодательством, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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